Mineur tunisien de 17 ans retrouvé pendu dans une prison pour mineurs en Italie

En Italie, la mort tragique de Danilo Riahi, un jeune Tunisien de 17 ans, soulève l’indignation. Mineur non accompagné, il avait été arrêté à Vicence puis placé, quelques jours avant le drame, dans une prison pour mineurs à Trévise.

Dans la nuit de dimanche à lundi, il aurait tenté de mettre fin à ses jours en se pendant avec un pantalon en jean dans sa cellule. Malgré l’intervention rapide des gardiens et du médecin, son état critique l’a conduit à succomber moins de 48 heures plus tard en soins intensifs. Ce décès porte à neuf le nombre de Tunisiens morts dans les prisons italiennes depuis le début de 2025, sans qu’aucune enquête officielle ni action diplomatique ne soient engagées par les autorités tunisiennes. Des témoignages pointent du doigt la négligence, la surpopulation et les pressions psychologiques subies par les détenus, autant de facteurs susceptibles de pousser certains à l’extrême.

L’activiste Mejdi Kerbai dénonce des manquements graves dans la prise en charge des migrants en Italie et appelle la Tunisie à agir pour défendre la dignité et les droits de ses ressortissants.