Catastrophe en Grèce : 152 incendies en 48 h, des milliers d’évacués face à une situation critique

La Grèce traverse une crise sans précédent, frappée par 152 incendies en seulement 48 heures, en pleine vague de chaleur. Face à l’ampleur de la situation, près de 4 900 pompiers, soutenus par 62 hélicoptères et divers moyens aériens, sont mobilisés pour tenter de contenir les flammes, attisées par des températures extrêmes, une sécheresse persistante et de violents vents.

Le village de Kato Achaïa, près de Patras dans le Péloponnèse, a vu plus de 7 500 habitants évacués par précaution vers des zones sûres, où des écoles et salles municipales ont été aménagées en centres d’accueil. Sur l’île de Zakynthos, un feu de forêt s’étend sur près de 20 kilomètres, tandis que Chios fait face à trois foyers actifs dans sa partie nord-ouest, entraînant de nouvelles évacuations, parfois par voie maritime, pour échapper à la fumée dense. Les autorités appellent à une vigilance extrême, tout en renforçant la coordination entre les secours, l’armée et les collectivités locales pour tenter de maîtriser la catastrophe.