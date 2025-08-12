TRANSTU : Reprise normale du trafic sur toutes les lignes de métro

La Société des Transports de Tunis (TRANSTU) a annoncé, mardi, la reprise du trafic normalement sur toutes les lignes de métro, à partir de 11h35, suite à la réparation de la panne électrique survenue ce matin.

Une perturbation provisoire du trafic des métros a été annoncée dés les premières heures de la journée, et ce, suite à une panne électrique survenue au niveau des lignes aériennes de contact dans l’entrepôt de Tunis Marine au centre-ville causant une coupure entre la station TGM et l’avenue de la Gare, avait annoncé auparavant la société. Et d’ajouter que cette panne a empêché le départ des trains, et limiter la circullation à un seul train par ligne.

Des bus ont été déployés pour assurer le transport des usagers des métros, avait indiqué la même source.