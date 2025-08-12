Retraite anticipée dès 50 ans : un nouveau droit pour toutes les femmes du privé en Tunisie

La députée Zeinab Jiballah a annoncé, ce mardi 12 août 2025 sur les ondes de la radio nationale, qu’un projet de loi visant à assouplir les conditions de la retraite anticipée pour les femmes du secteur privé est en cours d’examen.

Ce texte propose d’abaisser l’âge minimum de départ de 55 à 50 ans et de supprimer l’exigence actuelle d’avoir élevé au moins trois enfants, ouvrant ainsi ce droit à toutes les salariées, à condition de justifier de 80 trimestres de cotisations, soit 20 années d’activité. La députée a assuré que cette mesure n’affecterait pas l’équilibre financier de la Caisse nationale de sécurité sociale, les entreprises devant compenser les départs par de nouvelles embauches.

Déposé le 21 juillet 2025 par plusieurs parlementaires, ce projet s’inscrit dans une volonté d’adapter les règles de la retraite aux réalités sociales et de renforcer la flexibilité pour les femmes dans leur parcours professionnel.