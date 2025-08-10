Tunisie : mandat de dépôt contre un escroc ayant émis plus de 100 chèques sans provision

La justice tunisienne a récemment émis un mandat de dépôt à l’encontre d’un homme d’âge mûr, accusé d’escroquerie. Ce dernier aurait émis plus d’une centaine de chèques sans provision, en profitant de la confiance des propriétaires d’entreprises et de commerces.

Il achetait ainsi des équipements et des marchandises coûteuses en utilisant des chèques falsifiés. Les victimes sont nombreuses, et les investigations ont révélé que le suspect utilisait une fausse identité et se déguisait afin d’échapper à toute identification, selon les informations rapportées par la radio Diwan FM.