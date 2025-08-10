Tunisie : 30 % des conducteurs dépassent le taux légal d’alcool au volant

Le moniteur national de la sécurité routière a révélé que 30 % des conducteurs contrôlés dépassent le taux légal d’alcool autorisé au volant.

Pour les conducteurs ordinaires, cette limite est fixée à 0,3 g/l de sang, tandis que toute consommation d’alcool est strictement interdite pour les conducteurs professionnels. En cas de dépassement, la procédure se déroule dans le calme, mais la constatation de l’infraction entraîne l’information du parquet et l’application stricte de la loi.

Celle-ci prévoit une amende comprise entre 200 et 500 dinars, une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois, ainsi que le retrait du permis de conduire.