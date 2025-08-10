Santé mentale : 15 minutes dans la nature suffisent pour réduire stress et anxiété

Une étude scientifique récente, menée par des chercheurs de l’Université de Stanford et basée sur l’analyse de près de 450 travaux, révèle qu’un simple quart d’heure passé chaque jour en pleine nature suffit à améliorer sensiblement la santé mentale.

Les résultats montrent que cette courte immersion, qu’il s’agisse de se détendre dans un parc ou de marcher en forêt, réduit efficacement l’anxiété, la dépression et la fatigue, surpassant même les effets de l’exercice physique en extérieur sur l’humeur. Les bénéfices sont encore plus marqués au-delà de 45 minutes quotidiennes, avec une diminution accrue du stress et un regain de vitalité. L’étude souligne également que les jeunes adultes, particulièrement vulnérables aux troubles psychiques avant 25 ans, en tirent un avantage notable.

Dans un contexte où les demandes d’aide psychologique ont bondi de plus de 40 % depuis la pandémie, ces conclusions rappellent que les espaces verts, même urbains et de petite taille, constituent un remède naturel puissant contre la détresse mentale.