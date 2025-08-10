Lotfi Abdelli annonce son retour au Festival international de Carthage 2026

L’humoriste tunisien Lotfi Abdelli fera son grand retour au Festival international de Carthage à l’été 2026, comme il l’a annoncé sur sa page personnelle ce dimanche 10 août 2025.

Après s’être installé en France en 2022 suite à des tensions avec certains représentants du syndicat des forces de l’ordre en Tunisie, qui l’avaient accusé d’avoir dépassé certaines limites dans ses spectacles, Abdelli retrouvera la scène emblématique du théâtre romain aux côtés d’artistes tels que Hakim Jemili.

Depuis son départ, il continue d’exprimer ses opinions à travers les réseaux sociaux, où il critique avec son humour satirique la situation politique tunisienne, n’épargnant ni le gouvernement ni le président Kaïs Saïed, qu’il parodie régulièrement. Ce retour au festival est donc très attendu par ses fans, marquant une étape importante dans le parcours de l’artiste.