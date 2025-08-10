Gaza : décès d’Anas Al-Sharif après un bombardement israélien ciblant une tente de journalistes

Urgent | Le correspondant de la chaîne Al Jazeera à Gaza, Anas Al-Sharif, a été tragiquement tué suite au bombardement par l’armée israélienne de la tente des journalistes installée à proximité de l’hôpital Al-Shifa, au cœur de la ville de Gaza.

Cette attaque illustre une fois de plus l’ampleur des exactions perpétrées par l’occupation israélienne, qui ne recule devant rien, y compris la violence contre les professionnels des médias. Anas Al-Sharif était la voix du peuple de Gaza, portant son témoignage et ses souffrances au monde entier durant cette guerre inégale et profondément injuste. Sa mort est une perte immense pour la liberté de la presse et la lutte pour la vérité dans ce conflit dévastateur.