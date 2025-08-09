Siliana : lutte intense contre un incendie dans une zone montagneuse

Les efforts des unités de la protection civile et des agents forestiers se poursuivent activement ce samedi dans la wilaya de Siliana pour maîtriser un incendie déclaré sur le mont Farachich, situé entre les délégations d’El Aroussa et de Kafour.

Dix camions de pompiers ainsi que des engins spécialisés ont été mobilisés pour ouvrir des accès, malgré les difficultés rencontrées en raison de la nature accidentée du terrain, a indiqué le délégué régional au développement agricole à l’Agence Tunis Afrique Presse.