Tunisie : Prévisions météo pour cette nuit

Le temps sera généralement peu nuageux . Les températures seront comprises, cette nuit, entre 22 et 26 degrés dans le nord, le centre et le sud Est et entre 27 et 31 degrés ailleurs.

D’après un bulletin de suivi, publié par l’Institut National de la Météorologie (INM), le vent soufflera de secteur Est, relativement fort dans la région de Cap Serrat et localement sur le sud et faible à modéré sur le reste des régions.

La mer sera houleuse à agitée dans la région de Cap Serrat et peu agitée sur le reste des côtes.