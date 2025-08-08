Tunisie : deux mandats de dépôt dans une affaire de corruption financière à Tunis

Le juge d’instruction du tribunal de première instance de Tunis a ordonné la mise en détention provisoire de deux individus impliqués dans une affaire de corruption financière et administrative.

Il s’agit d’un cadre d’un établissement public et du gérant d’une société privée, cette dernière liée par contrat avec l’établissement, dans le cadre de l’attribution suspecte de travaux de maintenance. L’enquête a débuté suite à une plainte déposée par le représentant légal de l’établissement public, qui a signalé des irrégularités dans le processus d’attribution des prestations à cette société. Après les premières investigations, le dossier a été confié au juge d’instruction, qui a décidé de procéder à leur incarcération.

L’enquête continue afin d’éclaircir l’ensemble des faits. Cette action s’inscrit dans la dynamique de l’État visant à intensifier la lutte contre la corruption et à garantir la transparence et l’intégrité dans la gestion des deniers publics.