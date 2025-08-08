Tunisie : 601 interventions de la protection civile en 24h

Les unités de la protection civile ont effectué 140 interventions pour éteindre des incendies dans différentes régions du pays au cours des dernières 24 heures, selon une publication du porte-parole de la protection civile ce vendredi sur sa page Facebook.

Le nombre total d’interventions réalisées par les agents de l’Office national de la protection civile entre 6h du matin le 7 août 2025 et 6h du matin le 8 août 2025 s’élève à 601 interventions, dont :

140 pour l’extinction des incendies,

168 interventions de secours et d’assistance sur les routes,

281 autres interventions hors accidents de la circulation.