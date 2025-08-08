Jendouba : la betterave sucrière revient en force pour dynamiser la filière sucrière

Lotfi Jamazi, président de l’Union régionale de l’agriculture et de la pêche maritime de Jendouba, a confirmé le retour de la culture de la betterave sucrière lors de la prochaine saison agricole, après avoir surmonté les difficultés financières et le manque d’eau d’irrigation.

Cette relance permettra de dynamiser l’usine de sucre de Ben Bsher ainsi que le cycle de production dans la région. Un plan ambitieux est également prévu pour étendre les superficies cultivées à 4 000 hectares, grâce à des mesures incitatives destinées à encourager les agriculteurs locaux.