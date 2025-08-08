Cruauté animale à Sousse : un chien entre la vie et la mort après un acte barbare

Un acte de cruauté insoutenable a été commis hier à Zaouia Sousse, où un chien sans défense a été violemment agressé à coups de barre de fer.

La pauvre victime souffre de graves fractures au niveau du cou, comme le révèlent les images radiographiques, et se trouve actuellement dans un état critique, luttant entre la vie et la mort. Le vétérinaire, Dr Omar Hammami, déploie tous ses efforts pour tenter de le sauver, malgré un pronostic réservé. Nous saluons l’intervention rapide de l’Association de protection des animaux de Sousse et de la page « Chats des rues : leur vie est un droit, pas une faveur » qui a révélé l’affaire. Depuis hier, cet acte barbare a suscité une vive indignation sur les réseaux sociaux, où de nombreuses voix s’élèvent pour réclamer justice et dénoncer la brutalité de tels agissements.

Ce drame met une nouvelle fois en lumière l’urgence de renforcer et d’appliquer strictement les lois de protection animale. La compassion ne doit pas être une option, mais une obligation légale, afin que plus aucun être vivant ne subisse une telle violence.