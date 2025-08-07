L’inscription et la réinscription à distance au titre de l’année scolaire 2025-2026 commencera demain vendredi à midi pour tous les élèves des écoles, collèges et lycées publics et privés, à l’exception des nouveaux élèves de la première année primaire.

Selon un communiqué du ministère de l’Éducation, les inscriptions pour les nouveaux élèves de la première année primaire dans les écoles primaires publiques et privées seront rouvertes à partir du jeudi 14 août courant à midi.

L’inscription se fait via le site : https://inscription.education.tn

Le paiement des frais d’inscription peut être effectué à travers les portefeuilles électroniques (Wallets), les cartes de paiement bancaires ou postales, l’application mobile de paiement postal D17, le système Paysmart, ou encore via le crédit téléphonique en composant le code #181*.