Tourisme en Tunisie : plus de 5 millions de visiteurs et des recettes record en 2025

Le secteur touristique en Tunisie a enregistré des chiffres record au cours du premier semestre de l’année 2025, selon un rapport publié par le site international Travel and Tour World.

Le pays a accueilli plus de 5 millions de visiteurs jusqu’à la fin du mois de juillet, générant des recettes atteignant 3998 milliards de dinars.

Ces résultats exceptionnels dépassent même les niveaux enregistrés avant la pandémie de Covid-19, témoignant d’une reprise remarquable et d’un regain d’attractivité de la destination tunisienne sur la scène touristique mondiale.