Kais Saïed appelle à une « nouvelle vie » fondée sur la solidarité et l’unité nationale

Le président de la République, Kais Saïed, a reçu, mercredi, 6 août 2025, au palais de Carthage, la cheffe du gouvernement Sarra Zaafrani Zenzri.

La réunion a été l’occasion de débattre d’une série de questions se rapportant notamment à la marche des services publics, cite un communiqué de la présidence de la République.

Lors de cette réunion, le chef de l’État a souligné que les Tunisiens n’ont que deux options devant eux : Continuer de vivre comme ils ont pris coutume de le faire par le passé, une vie marquée par le primat du bien-être personnel et des intérêts étriqués.

Dans pareille situation, ils doivent être persuadés que cette voie ne mène nulle part, d’autant plus qu’il s’agit d’une option que le peuple Tunisien n’a pas choisie, a-t-il expliqué dans une vidéo publiée via la page officielle de la présidence de la République.

L’autre option, a poursuivi le chef de l’Etat, étant d’embrasser une « nouvelle vie », celle qu’ils ont connue au lendemain du 14 janvier 2011. Une vie où les valeurs de solidarité, d’altruisme et de coopération l’emportent sur les clivages et les disparités de quelque origine que ce soit.

Il a, à ce propos, cité l’exemple du marchand de légumes qui s’est proposé d’offrir généreusement ses produits aux sans-argent, et plus récemment, celui de l’élan de solidarité de certains Tunisiens qui se sont solidarisés avec leurs concitoyens, bloqués et en mal de trouver un moyen de transport pour se déplacer.

Autant d’initiatives qui viennent témoigner de la capacité des Tunisiens à donner incessamment des leçons en solidarité et à asséner de rudes coups aux traîtres et à leurs commis s’activant à l’intérieur du pays, a encore renchéri le président Saïed.

Tout en rappelant le légitime droit du peuple Tunisien à demander des comptes à ses fauteurs, le président Saïed a réitéré l’engagement à œuvrer sans relâche ni répit à concrétiser les aspirations du peuple tunisien à une vie digne.

Il a, à ce titre, assuré que le peuple tunisien parviendra sans nul doute à récupérer ses droits, ses pleins droits, mettant en garde ceux qui empruntent « la voie contraire » que leurs plans et projets suspects, orchestrés dans le dessein de placer le pays sous tutelle ou de raviver les tentations colonialistes, qu’ils n’auront plus de lendemain et qu’ils seront certes voués à un échec cinglant.