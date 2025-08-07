Ahmed Khalifi, jeune Tunisien sélectionné par la NASA pour un projet de recherche lunaire

Dans une avancée scientifique remarquable pour la Tunisie, le jeune chercheur Ahmed Khalifi, originaire de la délégation de Redeyef dans le gouvernorat de Gafsa, a été sélectionné pour participer à un prestigieux programme de recherche supervisé par l’agence spatiale américaine NASA.

Ce choix fait suite à une compétition internationale rigoureuse ayant rassemblé plus de 14 000 candidats venus des quatre coins du monde. Ahmed figure parmi les 20 chercheurs retenus pour contribuer à un projet scientifique novateur visant à identifier les cratères lunaires à l’aide de technologies d’intelligence artificielle.

Cette réussite met en lumière l’excellence des compétences tunisiennes dans les domaines scientifiques de pointe et ouvre la voie à une présence renforcée des talents nationaux dans les grandes initiatives de recherche à l’échelle mondiale.