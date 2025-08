L’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) a consacré mercredi une séance de travail au suivi de la création d’un Centre d’études et de recherches électorales, lit-on dans un communiqué publié sur sa page Facebook.

Présidée par Farouk Bouasker, la réunion a rassemblé Aymen Bougattas, membre du conseil et responsable du projet, ainsi que les membres du comité technique chargé de sa mise en œuvre.

Le futur centre, souligne Bouasker, offrira au public un accès permanent aux documents, études et publications relatifs aux activités de l’ISIE et aux différents scrutins organisés depuis sa création. Le président a appelé à poursuivre la coordination avec les services concernés et à s’appuyer sur les données recueillies lors des visites effectuées dans plusieurs institutions publiques, centres de recherche et universités spécialisées dans le champ électoral.