La presse internationale s’est récemment emparée d’un incident choquant survenu à Sousse, en Tunisie, transformant le pays en sujet tendance sur les réseaux — malheureusement, pas pour une raison positive, mais à cause d’un drame vécu par une touriste. Michelle Wilson, une mère de famille britannique de 52 ans originaire de Southport, a confié au tabloïd The Sun avoir été victime d’une agression sexuelle alors qu’elle participait à une activité de parachute ascensionnel pendant ses vacances.

Selon son témoignage, le moniteur tunisien qui l’accompagnait aurait profité de leur isolement dans les airs pour se coller contre elle, tirer sur son maillot de bain, lui toucher les jambes et tenir des propos en arabe qu’elle ne comprenait pas. “Je me suis sentie salie, violée et terrifiée, incapable de réagir alors que j’étais suspendue à plusieurs centaines de mètres dans les airs”, a-t-elle déclaré.

Prévue initialement pour voler en tandem avec une amie, Michelle a dû effectuer le vol seule en raison du vent. Elle a précisé que son amie n’a rencontré aucun problème avec son moniteur et qu’il existait une distance normale entre les deux corps, contrairement à ce qu’elle a vécu.

À l’atterrissage, elle a immédiatement signalé l’incident à la direction du centre nautique et à la police locale. L’agresseur présumé aurait été interpellé, et la victime reçoit désormais le soutien de sa compagnie d’assurance ainsi que du ministère britannique des Affaires étrangères. De son côté, la compagnie EasyJet, par laquelle le séjour a été réservé, a affirmé suivre de près l’évolution de l’affaire avec ses partenaires locaux, rappelant que la sécurité de ses clients reste une priorité absolue.

Cette histoire a profondément choqué l’opinion publique tunisienne, qui refuse catégoriquement ce type de comportement odieux et isolé, en contradiction totale avec les valeurs d’accueil et de respect que prône le peuple tunisien. Il est important de rappeler que la Tunisie, réputée pour la chaleur de son hospitalité et la beauté de ses paysages, ne saurait être jugée à travers les actes d’un individu. Ce malheureux incident, bien que grave et intolérable, ne doit pas jeter le discrédit sur un pays tout entier.

Nombreux sont les Tunisiens qui ont exprimé leur solidarité avec la victime, appelant à une justice ferme et rapide, et espérant que cet acte isolé ne nuise pas durablement à l’image d’un pays qui aspire à offrir à ses visiteurs sécurité, respect et sérénité.