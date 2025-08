Nouvelle poussée de l’or : le métal précieux atteint un plus haut depuis juillet

Les prix de l’or ont enregistré une hausse pour la troisième séance consécutive ce lundi 4 août 2025, soutenus par des anticipations croissantes de baisse des taux d’intérêt aux États-Unis.

À 13h15 GMT, l’or au comptant a progressé de 0,3 % pour atteindre 3 373,22 dollars l’once, son niveau le plus élevé depuis le 24 juillet, tandis que les contrats à terme américains ont grimpé de 0,8 % à 3 427,10 dollars. Cette dynamique haussière est alimentée par des données économiques décevantes aux États-Unis, notamment une croissance de l’emploi plus faible que prévu et une révision à la baisse de 258 000 emplois sur les deux mois précédents, signe d’un affaiblissement du marché du travail. Selon l’outil FedWatch de CME Group, la probabilité d’une baisse des taux en septembre atteint désormais 85 %, contre 63 % il y a une semaine. Dans ce contexte, le métal jaune, considéré comme une valeur refuge et une protection contre l’inflation, profite pleinement. Parallèlement, les autres métaux précieux ont connu des évolutions contrastées : l’argent a gagné 0,8 % à 37,33 dollars l’once, le platine a progressé de 0,5 % à 1 322,03 dollars, tandis que le palladium a reculé de 1,9 % à 1 184,75 dollars, son plus bas niveau depuis plus de deux semaines.