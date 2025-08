Temps instable en Tunisie cette nuit : pluie, vents et mer agitée

Selon l’Institut national de la météorologie, la nuit à venir sera marquée par une activité orageuse localisée, particulièrement sur les régions de l’ouest du centre et du sud, avec des averses attendues en fin de journée.

Ces orages pourraient également concerner certaines zones de l’est en début de soirée avant qu’un temps plus calme et peu nuageux ne s’installe sur la plupart des régions. Les vents, de secteur est, souffleront assez fort dans le sud en soulevant localement sable et poussière, avec des rafales pouvant dépasser 60 km/h lors des passages orageux. Ailleurs, ils resteront faibles à modérés. La mer sera très agitée sur le nord et agitée sur les autres côtes, tandis que les températures nocturnes oscilleront entre 20 et 26 °C sur le nord, les zones côtières et les hauteurs.