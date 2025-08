Sydney : 90 000 Australiens marchent sur le Harbour Bridge en soutien à Gaza

Ce dimanche matin, la ville de Sydney a été le théâtre d’une mobilisation historique en soutien à la population de Gaza.

Selon la police de l’État de Nouvelle-Galles du Sud, près de 90 000 personnes ont participé à une immense marche sur le célèbre Harbour Bridge, l’un des monuments emblématiques de l’Australie. Brandissant drapeaux palestiniens et pancartes, les manifestants ont réclamé la fin immédiate de la guerre menée par Israël dans la bande de Gaza, dénonçant les bombardements, la famine et la catastrophe humanitaire qui frappent les civils. Cette manifestation, l’une des plus importantes de l’histoire récente de Sydney, témoigne de l’ampleur de la solidarité internationale et de l’indignation croissante face aux souffrances infligées aux habitants du territoire palestinien.