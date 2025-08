Bab Bhar et le centre de Tunis ciblés par une campagne anti-occupation anarchique

Ces derniers jours, la municipalité de Tunis a intensifié ses actions pour mettre fin à l’occupation illégale et désordonnée de l’espace public au centre-ville.

Des opérations menées principalement dans le secteur de Bab Bhar et dans des zones très fréquentées comme la rue de Belgique, la place de Barcelone, l’avenue de Carthage ou encore la station Moncef Bey ont mobilisé les équipes de la police municipale, de l’ordre communal et des services d’hygiène. Elles ont permis de libérer les trottoirs et les voies publiques, de sanctionner 14 infractions sanitaires et de saisir des produits non conformes. Parallèlement, des obstacles tels que 34 jardinières et 21 barrières métalliques installées sans autorisation ont été retirés dans plusieurs rues du centre-ville.

Ces actions, qui s’inscrivent dans une stratégie globale de réorganisation de l’espace urbain, visent à rendre la ville plus fluide, plus sûre et plus propre, tout en garantissant l’égalité d’accès à l’espace public pour tous les citoyens.