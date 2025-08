Tunisie : 12 gouvernorats en alerte jaune pour orages, vents violents et grêle

L’Institut National de la Météorologie a actualisé ce samedi sa carte de vigilance, plaçant douze gouvernorats en alerte jaune en raison de conditions météorologiques instables.

Les régions concernées sont le Kef, Siliana, Zaghouan, Sousse, Monastir, Mahdia, Kairouan, Sidi Bouzid, Kasserine, Gafsa, Tozeur et Kebili. Ces zones pourraient connaître dans les prochaines heures des orages accompagnés de pluies parfois intenses, de chutes de grêle et de rafales de vent pouvant dépasser les 80 km/h. Les autorités appellent les citoyens à la prudence et au respect des consignes de sécurité, notamment lors des déplacements et dans les zones exposées.