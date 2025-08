Le ministère du Commerce et du Développement des exportations a informé tous les opérateurs économiques concernés ainsi que les citoyens qu’à partir du 4 août 2025, des prix plafonds seront fixés pour la pomme de terre à différents niveaux de commercialisation : 1650 millimes/kg au niveau des entrepôts, 2000 millimes/kg en gros, et 2500 millimes/kg en vente au détail.

Dans un communiqué publié vendredi, le ministère a également annoncé la fixation d’une marge bénéficiaire maximale de 25 % pour la vente au détail du poisson frais, calculée sur les prix d’achat justifiés par des factures légales.

Le ministère a rappelé à tous les opérateurs la nécessité de justifier leurs qualifications professionnelles leur permettant de détenir, transporter et commercialiser ces produits, et d’opérer exclusivement dans les circuits organisés et légaux conformément aux prix fixés. Toute infraction à ces mesures entraînera la saisie effective des produits concernés et l’application des sanctions judiciaires et administratives les plus sévères prévues par la loi.

Le ministère a également appelé les citoyens à exercer leur droit de choix en évitant les circuits de distribution non conformes aux prix réglementés, et à signaler immédiatement tout abus ou transaction commerciale suspecte. Des campagnes de contrôle intensifiées seront menées dans toutes les régions pour imposer la discipline sur les marchés et sanctionner toute infraction aux mesures en vigueur.