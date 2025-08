Kais Saïed : la Tunisie refuse d’être un lieu d’installation pour les migrants irréguliers

Le président de la République, Kais Saïed, a reçu, jeudi, après-midi, au palais de Carthage, la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, qui effectue aujourd’hui, 31 juillet courant, une visite en Tunisie.

Selon un communiqué de la présidence de la République, les deux parties ont discuté de la nécessité de conjuguer les efforts des différentes parties concernées en vue d’organiser des ponts aériens destinés à faciliter le retour volontaire des migrants irréguliers se trouvant sur le territoire tunisien.

Ils ont également débattu des moyens permettant de démanteler les réseaux criminels impliqués dans la traite des personnes et le trafic d’organes.

Lors de cette réunion, le chef de l’Etat a indiqué que la Tunisie a subi un lourd fardeau en raison du dossier migratoire, soulignant que cette situation ne peut nullement perdurer.

Il a, dans ce contexte, rappelé la ferme position de la Tunisie sur cette question selon la laquelle notre pays refuse catégoriquement de servir d’un point de transit ou d’un lieu d’installation des migrants irréguliers.

En contrepartie, le chef de l’Etat a souligné que la Tunisie a réservé un traitement décent et humain aux migrants en situation irrégulière notamment lors des opérations de démantèlement de plusieurs camps.

« Aucun pays ne peut accepter la présence de personnes hors la loi sur son sol, d’autant plus que ces migrants irréguliers sont les victimes d’un système international injuste dont la Tunisie subit également les déboires», a fait savoir le président Saïed.

Sur un autre plan, cite encore le communiqué, les deux parties ont eu l’occasion de débattre de leur engagement de booster la coopération bilatérale dans nombre de domaines, notamment, les transports, la santé, l’agriculture et l’énergie.

Toujours dans le cadre de cette réunion, plusieurs questions régionales ont été débattues, tout particulièrement, la situation en Palestine où les crimes de génocide perpétrés par l’entité sioniste ont fait des dizaines de milliers de martyrs et de blessés et où la population meurt au quotidien de soif et de faim au vu et au su du monde entier.

Face à ce génocide en marche, le président de la République a réaffirmé la position inébranlable de la Tunisie selon laquelle le peuple palestinien a le droit légitime d’avoir un État indépendant et souverain sur l’ensemble de son territoire avec pour capitale la ville sainte d’Al-Qods.

« Un droit qui ne peut nullement se prescrire avec le temps », a martelé le chef de l’Etat.

Le président Saïed a par ailleurs estimé que la légalité internationale n’a de cesse de s’éroder sous les coups de boutoir d’une « nouvelle légitimité d’essence humaniste » qui, a t-il dit, trouve sa parfaite illustration dans le mouvement contestataire sans cesse grandissant qui déferle sur les quatre coins du monde pour dénoncer ces atrocités.