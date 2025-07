Tunisie : Prévisions météo du mercredi 30 juillet 2025

Le temps sera marqué par quelques passages nuageux sur l’ensemble du territoire.

Les vents souffleront du nord-ouest sur le nord et le centre, et de l’est sur le sud. Ils seront assez forts à localement forts près des côtes, dans les régions sud et sur les hauteurs, mais resteront faibles à modérés ailleurs.

La mer sera très agitée au nord, agitée sur les autres côtes, avant de devenir progressivement peu agitée dans le golfe de Gabès.

Côté températures, peu de changement à prévoir : elles oscilleront entre 31 et 34°C sur les régions côtières, et entre 32 et 38°C à l’intérieur du pays.