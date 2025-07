Tunisie : L’alimentation équilibrée, clé de la santé mentale

Une alimentation équilibrée protège contre plusieurs maladies mentales, a déclaré dimanche à l’agence TAP, la spécialiste en nutrition thérapeutique Dr. Khawla Jabbari.

Selon elle, il existe un lien étroit entre le bien-être psychologique et une alimentation saine.

Selon les dernières études scientifiques à l’échelle mondiale, les probiotiques ou les bonnes bactéries ou probiotiques présentes dans l’intestin humain, jouent un rôle essentiel dans le maintien de l’équilibre psychique et la prévention du stress. Elles contribuent à hauteur de 77 pc au renforcement de l’immunité humaine.

Dr. Jabbari recommande la consommation des aliments riches en probiotiques et prébiotiques, présents notamment dans le lait fermenté ainsi que des aliments riches en fibres, en magnésium, en oméga-3 et en vitamines B et D.

Elle conseille également un petit déjeuner riche en protéines avant de boire du café, et une collation riche en magnésium et en fibres vers 16h30 pour réguler la dopamine (responsable de fournir de l’énergie au corps) et la sérotonine (responsable de l’élévation de l’hormone du bonheur dans le corps).

Et de conclure qu’une alimentation saine et équilibrée, l’arrêt du tabac, la pratique régulière d’une activité physique, la consommation suffisante d’eau, et la rupture avec les relations toxiques, constituent la clé pour une bonne santé mentale.