Libération du jeune créateur de contenu Yassine Essghir

Le jeune créateur de contenu Yassine Essghir a été remis en liberté après avoir été entendu par les autorités, à la suite d’une arrestation qui avait suscité une vive polémique.

Selon ses proches et ses voisins, le jeune homme, âgé de moins de 20 ans et connu pour ses vidéos centrées sur le sport et les conseils religieux, aurait été interpellé dans le cadre de soupçons liés au terrorisme. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer une arrestation jugée incompréhensible, rappelant la réputation de politesse et de bon comportement de ce jeune influenceur dans son entourage.