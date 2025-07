Tunisie : Prévisions météo pour cette nuit

Des cellules orageuses avec pluies éparses sont prévues cette nuit dans les régions ouest du centre et du sud, selon les prévisions de l’institut National de la Météorologie (INM).

Vent de secteur nord au nord et au centre et de secteur est au sud, relativement fort et fort près des côtes, aux hauteurs et au sud avec des tourbillons de sable locaux dépassant temporairement 70km/h en rafales lors de l’apparition des cellules orageuses. Mer très agitée. Les températures varieront la nuit, entre 19° et 26° au nord et au centre et entre 27° et 32° au sud.