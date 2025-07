Djerba : menace de grève des bacs du 31 juillet au 2 août 2025

Un préavis de grève plane sur le service des bacs reliant l’île de Djerba au continent via le port de Jorf, avec un arrêt d’activité annoncé du 31 juillet au 2 août 2025 si aucun compromis n’est trouvé.

Ce moyen de transport maritime, vital pour les habitants et les touristes, est au centre de tensions sociales alimentées par la vétusté des embarcations et le besoin urgent de réformes. Des discussions intensives sont actuellement menées pour éviter ce blocage, notamment autour du transfert attendu de la tutelle des bacs du ministère de l’Équipement vers celui du Transport, une mesure censée améliorer la qualité du service. Les représentants syndicaux dénoncent une flotte vieillissante, incapable de répondre à l’afflux massif de passagers et de véhicules en période estivale, entraînant files d’attente interminables et tensions avec un public excédé.

Ils insistent sur la nécessité d’engager rapidement ces réformes pour assurer la sécurité des usagers et de meilleures conditions de travail aux agents.