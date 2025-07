Décès de Synda Bahri à Gafsa : le ministère de la Santé ouvre une enquête

À la suite du décès tragique de la jeune Synda Bahri, survenu le 22 juillet 2025 à l’hôpital régional Hassen Bouziane de Gafsa après une intervention chirurgicale d’urgence liée à une péritonite causée par l’éclatement de l’appendice, le ministère de la Santé tunisien a publié un communiqué officiel.

Tout en présentant ses sincères condoléances à la famille de la défunte, le ministère exprime sa solidarité et appelle à ne pas tirer de conclusions hâtives avant la fin des enquêtes en cours. Il annonce l’ouverture d’investigations administratives et médicales aux niveaux régional et central afin de faire toute la lumière sur les circonstances du drame et d’identifier d’éventuelles responsabilités. Le ministère s’engage à informer l’opinion publique des résultats, dans un souci de transparence et de respect de la dignité du patient, tout en réaffirmant son attachement à une prise en charge équitable et de qualité pour tous les citoyens.

Il salue par ailleurs les efforts constants du personnel médical et paramédical dans les établissements de santé du pays.