Tunisie : Prévisions météo pour mardi 22 juillet 2025

Selon l’Institut national de la météorologie, le temps sera généralement peu nuageux, devenant partiellement nuageux au fil de la journée sur l’ensemble du pays.

Les températures maximales varieront entre 32 et 37°C sur les zones côtières et les régions montagneuses, entre 38 et 46°C dans les autres régions, et atteindront localement 48°C dans le sud-ouest, accompagnées du sirocco (vent chaud et sec).

La mer sera agitée sur les côtes est et fortement houleuse au nord.

Le vent soufflera du secteur nord sur le nord du pays, et du secteur est sur le centre et le sud. Il sera relativement fort sur les côtes est et dans les régions du sud, où il pourra soulever des tourbillons de sable en fin de journée, et faible à modéré dans le reste des régions.