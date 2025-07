Famine à Gaza : des dizaines de morts près des centres d’aide américaine

La situation humanitaire à Gaza atteint un niveau dramatique, marquée par une famine dévastatrice qui étouffe littéralement la population.

Ce samedi 19 juillet 2025, des sources médicales palestiniennes ont signalé une augmentation alarmante du nombre de décès dus à la faim et à la malnutrition aiguë, dans un contexte de pénurie extrême des denrées alimentaires de base. Les scènes de désespoir se multiplient autour des centres de distribution de l’aide américaine, tristement rebaptisés « pièges mortels », où les forces d’occupation ont perpétré de nouvelles tueries. Rien que depuis l’aube, 32 Palestiniens ont été tués et des dizaines d’autres blessés dans une attaque visant les points de distribution au sud de Gaza. À cette tragédie alimentaire s’ajoute la soif insoutenable qui frappe les habitants en plein été, tandis que les infrastructures médicales, déjà exsangues, peinent à faire face.

Les autorités sanitaires locales tirent la sonnette d’alarme et appellent la communauté internationale, les agences onusiennes et les organisations humanitaires à une intervention immédiate pour mettre fin aux massacres et ouvrir de toute urgence des couloirs humanitaires afin d’acheminer nourriture, eau, médicaments et carburant.