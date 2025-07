Audi Q6 e-tron : Quand l’électrique haut de gamme fait son entrée en Tunisie

C’est officiel : Ennakl Automobiles a levé le voile sur la toute nouvelle Audi Q6 e-tron lors d’une soirée événement organisée le mercredi 16 juillet 2025, dans son showroom de La Goulette. Avec ce SUV 100 % électrique, Audi entend bien bousculer les codes du marché tunisien en combinant élégance allemande, performances musclées et technologies de pointe. Le tout avec un accent particulier sur l’autonomie et la rapidité de recharge, deux critères désormais essentiels.

Pour Anouar Ben Ammar, Directeur Général d’Ennakl Automobiles, ce lancement marque « un tournant stratégique pour Audi en Tunisie. La Q6 e-tron conforte notre présence sur un marché des véhicules électriques en pleine expansion ».

Un SUV qui allie style, puissance et praticité

Avec ses lignes sportives et racées, ses jantes 20 pouces et ses 5 portes, l’Audi Q6 e-tron affiche clairement la couleur : modernité et raffinement. Pensée jusque dans les moindres détails, elle propose aussi deux prises de recharge (AC et DC) et un coffre avant pratique de 64 litres. Sous le capot, son moteur électrique délivre 322 chevaux et 500 Nm de couple, offrant des accélérations vives : 0 à 100 km/h en seulement 6,6 secondes grâce au mode « launch control ».

Jusqu’à 583 km d’autonomie pour voir loin

Avec une batterie de 94,9 kWh, la Q6 e-tron promet jusqu’à 583 kilomètres d’autonomie sur une seule charge. Une performance qui rassure ceux qui redoutaient encore les limites des véhicules électriques. Et pour les plus impatients, la recharge rapide assure une grande flexibilité, même sur les longs trajets.

Un intérieur résolument high-tech

À bord, la Q6 e-tron soigne autant le confort que la technologie : écran digital XXL, dalle centrale OLED tactile, et même un écran en option pour le passager. Tout l’habitacle repose sur un nouveau système d’exploitation basé sur Android, pensé pour une expérience fluide et intuitive. Ambiance lumineuse sophistiquée, matériaux haut de gamme et espace généreux finissent de convaincre ceux qui recherchent à la fois confort familial et standing premium.

Des technologies de sécurité à la pointe

Côté sécurité, rien n’a été laissé au hasard : alerte de franchissement de ligne, freinage d’urgence, détection de circulation avant/arrière, assistance de direction… autant d’équipements conçus pour rouler sereinement, en ville comme sur autoroute.

Bientôt disponible en Tunisie

Avec ce modèle, Audi entend bien redéfinir les standards des SUV électriques premium. L’Audi Q6 e-tron sera commercialisée en Tunisie à partir de septembre 2025 dans tout le réseau Ennakl.