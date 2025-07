Série Samsung Galaxy Watch8 : ultra confort, du sommeil à l’entraînement

Samsung Electronics Co., Ltd. a présenté aujourd’hui la Galaxy Watch8 et la Galaxy Watch8 Classic, instaurant ainsi une identité design iconique pour l’ensemble de la gamme Samsung Galaxy Watch. S’appuyant sur le design coussin de la Galaxy Watch Ultra, cette série propose la Samsung Galaxy Watch la plus fine et la plus confortable jamais conçue pour un suivi continu du bien-être. La série Galaxy Watch8 s’adapte à différents styles de vie et propose des fonctionnalités avancées, établissant une nouvelle norme en matière de style et d’expériences du bien-être personnalisées.

« Nous nous engageons à permettre à des milliards de personnes de vivre mieux grâce à notre technologie innovante », a déclaré TM Roh, président et directeur par intérim de la division Device eXperience (DX) de Samsung Electronics. « En associant un design fonctionnel avec une technologie de capteurs avancée à une expérience intuitive alimentée par l’IA, la série Galaxy Watch8 constitue le point de départ à une vie plus saine et plus connectée, facilitant plus que jamais les progrès significatifs vers votre bien-être. »

Repensée à l’intérieur comme à l’extérieur pour un bien-être ultime

En repensant à la fois la forme et les fonctions, la série Galaxy Watch8 garantit un confort inégalé et des performances de pointe, ce qui en fait le compagnon idéal pour votre bien-être au quotidien. Le design coussiné distinctif, qui a fait ses débuts avec la Galaxy Watch Ultra, définit désormais l’ensemble de la gamme Samsung Galaxy Watch. Pour obtenir le design le plus fin à ce jour, la structure interne de Galaxy Watch8 a été entièrement repensée et la capacité de montage des composants a été améliorée de 30 %, ce qui se traduit par un design plus fin de 11 %. Associé au système Dynamic Lug, il épouse naturellement le poignet, offrant un plus grand confort et une stabilité accrue2 pour un meilleur ajustement et une plus grande précision du suivi du bien-être.

L’élégance de la Galaxy Watch8 s’accompagne de performances exceptionnelles. Même lorsque vous êtes à l’extérieur, en plein soleil, l’écran est 50 % plus lumineux2 avec une luminosité de pointe de 3 000 nits gage d’une meilleure visibilité, tandis que la batterie améliorée2 permet à la montre de suivre un mode de vie actif. En outre, le double fréquence GPS fournit des résultats de localisation plus détaillés et plus précis2, tandis que notre processeur 3 nm la plus puissante offre des performances plus rapides et une plus grande efficacité énergétique. Grâce au capteur BioActive révolutionnaire, qui fournit des informations plus précises et plus approfondies sur le bien-être, la série Galaxy Watch8 propose une vision globale de votre bien-être.

Motivation pour des changements durables dans votre bien-être

Le sommeil est un véritable miroir de votre bien-être global et chaque nuit réparatrice permet à votre corps et à votre esprit de récupérer immédiatement dès le lendemain. C’est la raison pour laquelle Samsung ne cesse d’améliorer l’expérience dans ce domaine, en proposant un coaching personnalisé, en aidant à créer un environnement optimal et même en détectant les signes modérés à sévères d’apnée du sommeil. En outre, la série Galaxy Watch8 est dotée de nouvelles fonctionnalités de bien-être uniques sur l’application Samsung Health, qui vous aident à adopter des habitudes plus saines grâce à des informations instantanées et motivantes, qu’il s’agisse du sommeil, de la nutrition ou de l’entraînement.

Bedtime Guidance mesure votre rythme circadien pour vous suggérer l’heure de coucher idéale afin que vous vous réveilliez frais et dispo le lendemain matin. Vascular Load permet de surveiller les niveaux de stress subis par votre système vasculaire pendant le sommeil. En fournissant des informations sur divers facteurs liés au mode de vie, notamment le sommeil, le stress et l’activité, elle vous aide à adopter une approche plus globale de la gestion de votre bien-être.

Parallèlement, la série Galaxy Watch8 introduit l’indice antioxydant pour la première fois sur une smartwatch, vous permettant de mesurer les niveaux de caroténoïdes en cinq secondes seulement et de faire des choix de style de vie éclairés pour vieillir en bonne santé.

Que vous soyez un coureur novice ou expérimenté, la série Galaxy Watch8 vous donne des informations personnalisées sur votre condition physique pour vous motiver lorsque vous en avez le plus besoin. Running Coach calcule votre niveau de forme physique sur une échelle de 1 à 10 et élabore un plan d’entraînement sur mesure avec des conseils en temps réel et des informations sur la motivation. Grâce à la fonction Together mise à jour, qui prend désormais en charge la course à pied, vous pouvez transformer votre parcours de remise en forme en véritable jeu défiant vos amis et votre famille.

Si un niveau élevé de stress persiste, High Stress Alert vous le signalera immédiatement pour que vous puissiez faire une pause afin de gérer votre niveau de stress en temps réel. Avec le Mindfulness Tracker, vous pouvez enregistrer votre humeur et recevoir des conseils sur les exercices de respiration pour soulager votre stress – le tout directement à votre poignet.

De plus, la fonction Energy Score, alimenté par l’IA, vous donne un aperçu de votre niveau d’énergie, en combinant les mesures de l’énergie physique et mentale, afin que vous puissiez passer une journée plus saine, et ce, au quotidien.

Interaction plus facile avec la Watch grâce à Wear OS 6 et Gemini

Développée en étroite collaboration avec Google, la série Galaxy Watch8 est la première smartwatch équipée de Wear OS 6 et de Google Gemini intégrés pour une utilisation pratique en déplacement. Les commandes vocales naturelles vous permettent d’effectuer diverses tâches en gardant les mains libres. Par exemple, lorsque vous êtes prêt à commencer votre entraînement ou à planifier votre prochain objectif fitness, dites simplement « Démarrer un circuit training de 300 calories » ou « Programmer une course de 20 minutes », comme vous le feriez avec une personne. La montre lancera ensuite l’entraînement en toute simplicité dans Samsung Health.

En outre, grâce à la nouvelle interface One UI 8 Watch, l’interface utilisateur est optimisée pour la taille et la forme du cadran de la montre.

Les nouvelles tuiles multi-informations permettent d’accéder aisément aux mesures de bien-être, à la météo, aux événements et bien plus encore, le tout d’un seul coup d’œil. De plus, la nouvelle Now Bar et les notifications détaillées garantissent que les activités clés sont au premier plan.

Adaptées à chaque style de vie

La Galaxy Watch8, la Galaxy Watch8 Classic et la nouvelle Galaxy Watch Ultra sont disponibles en pré-commande sur certains marchés dès aujourd’hui.

Dotée d’un design épuré et minimaliste, la Galaxy Watch8 est conçue pour le bien-être au quotidien. Disponible en 44 mm ou 40 mm et en graphite ou argent, elle offre confort et style pour vos activités quotidiennes. Quant à la Galaxy Watch8 Classic, elle apporte une sophistication intemporelle au poignet avec des fonctionnalités modernes telles qu’une lunette tournante et un bouton rapide pour plus de commodité. Le modèle Classic mesure 46 mm et est disponible en noir et en blanc. En outre, les deux modèles peuvent être associés à une gamme de bracelets élégants conçus pour s’adapter à différents styles de vie.

Pour les amateurs d’aventures en plein air, la Galaxy Watch Ultra est le modèle de Samsung Galaxy Watch le plus avancé et le plus robuste à ce jour. Déclinée en quatre finitions titane, dont le nouveau Titanium Blue, elle offre l’autonomie la plus longue et les performances les plus robustes de la gamme.

Si vous recherchez un appareil portable plus discret offrant un suivi continu du bien-être, la Galaxy Ring offre un confort supérieur et une autonomie de batterie pouvant atteindre sept jours. Disponible en noir titane, argent titane et or titane, la Galaxy Ring est disponible dans les tailles 5-15.

Spécifications de la série Galaxy Watch8

Galaxy Watch8 Galaxy Watch8 Classic Couleur – 44 mm : Graphite, Argent – 40 mm : Graphite, Argent 46 mm : Noir, blanc Dimension

et poids – 44 mm : 43,7 mm x 46 mm x 8,6 t (34,0 g) – 40 mm : 40,4 mm x 42,7 mm x 8,6 t (30,0 g) 46 mm : 46,4 mm x 46 mm x 10,6 t (63,5 g) Écran Cristal de saphir – 44 mm : 1,47 pouce (480×480) Super AMOLED, écran couleur permanent – 40 mm : 1,34 pouce (438×438) Super AMOLED, écran couleur permanent Cristal de saphir – 46 mm : 1,34 pouce (438×438) Super AMOLED, écran couleur permanent Processeur Exynos W1000 (5 cœurs, 3 nm) Mémoire

et stockage 2 Go de mémoire + 32 Go de stockage 2 Go de mémoire + 64 Go de stockage Batterie (typique) – 44 mm : 435 mAh – 40 mm : 325 mAh 445 mAh Charge Charge rapide (charge sans fil basée sur WPC) OS Wear OS Powered by Samsung (Wear OS 6) UI One UI 8 Watch Capteur Capteur Samsung BioActive (capteur de biosignal optique + signal cardiaque électrique + analyse d’impédance bioélectrique), capteur de température, accéléromètre, baromètre, capteur gyroscopique, capteur géomagnétique, capteur de lumière Connectivité LTE, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 2.4+5GHz, NFC, GPS bi-fréquence L1+L5 (GPS, Glonass, Beidou, Galileo) Durabilité 5ATM + IP68 / MIL-STD-810H Compatibilité Android 12.0 ou supérieur et plus de 1,5 Go de mémoire

