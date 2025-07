L’institut national de la météorologie (INM) annonce l’arrivée de cellules orageuses localement, accompagnées de pluie, sur les régions ouest du centre et du sud du pays pour le reste de la journée du mardi et en début de soirée.

Sur la plupart des régions, le ciel restera dégagé à peu nuageux. Les températures oscilleront entre 24 et 29 degrés au nord, au centre et au sud-est et entre 30 et 34 degrés dans le reste des régions, atteignant 36 degrés dans le sud-ouest.