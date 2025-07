Tunisie : Baignade autorisée sur toutes les plages

L’Observatoire tunisien de la météo et du climat a indiqué que la mer sera peu agitée à agitée les lundi 14 et mardi 15 juillet 2025. La baignade est possible sur l’ensemble des côtes tunisiennes, à condition de rester vigilant et de respecter les consignes de la Protection civile.

Les températures maximales atteindront aujourd’hui 44 à 45°C dans les gouvernorats de Tozeur, Kébili, Médenine, Gabès, Sidi Bouzid, Tataouine, le sud de Kairouan, l’ouest de Sfax et l’ouest de Mahdia. Elles seront de 42 à 43°C à Bou Salem, Jendouba, dans le gouvernorat de Gafsa, et légèrement plus basses dans le reste des régions.

La baignade reste possible ce lundi sur toutes les plages tunisiennes, avec une vigilance particulière en soirée, notamment sur les côtes Est, où la mer sera peu agitée à agitée.