Tunisie : objectif 16% de couverture forestière pour préserver l’environnement

La Tunisie ambitionne de porter la superficie de ses forêts à 16 % de son territoire dans les années à venir, contre environ 8,5 % actuellement.

Selon le directeur de la conservation des forêts, Sahbi Ben Dhiaf, les forêts tunisiennes couvrent près de 1,2 million d’hectares et contribuent à hauteur de 1,4 % au produit national brut et de 14 % au produit du secteur agricole. Elles constituent également un espace de vie pour 700 000 à un million de Tunisiens. Malgré leur capacité naturelle de régénération après les incendies, ces forêts restent fragilisées par les feux de forêt et l’abattage anarchique des arbres. Face à ces défis, la Direction générale des forêts multiplie les études et les efforts de reboisement.

Les principales zones forestières du pays se concentrent dans l’ouest, notamment dans les gouvernorats de Kasserine, Siliana, Le Kef, Jendouba, Bizerte et Béja.