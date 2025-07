Tunisie : décès de Ameur Guedira, ancien gouverneur et dirigeant de la Garde nationale

La Tunisie pleure la disparition d’une figure emblématique de son administration et de son appareil sécuritaire, Ameur Guedira, décédé le samedi 12 juillet 2025 à l’âge de 89 ans.

Né à Monastir le 29 octobre 1935, il y sera inhumé le lendemain, dimanche, après la prière de dhuhr. Diplômé en économie et en sciences de gestion, il a consacré sa vie au service de l’État avec une rigueur et un engagement exemplaires. Après avoir dirigé la Société de transport du Sahel, il a été gouverneur de Gabès, Sfax et Mahdia durant les années 1970, avant de gravir les échelons au sein du ministère de l’Intérieur. Il a notamment dirigé la Garde nationale tunisienne entre 1980 et 1984, puis a été nommé secrétaire d’État auprès du ministre de l’Intérieur en 1986.

L’administration de la Garde nationale lui a rendu un hommage solennel, saluant son parcours remarquable et son profond dévouement à la nation. Que Dieu lui accorde Sa miséricorde et entoure sa famille de paix et de consolation.