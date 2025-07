Télécharger tout Netflix en 1 seconde : le Japon bat tous les records de vitesse Internet avec 1,02 pétabit par seconde !

Des chercheurs japonais viennent de battre un record impressionnant en atteignant une vitesse internet de 1,02 pétabit par seconde, soit l’équivalent d’environ 125 téraoctets par seconde.

Cette prouesse, réalisée par l’Institut national des technologies de l’information et de la communication (NICT), a été rendue possible grâce à une nouvelle génération de câbles en fibre optique, aussi fins que ceux déjà en usage à travers le monde. Pour donner un ordre d’idée, cette vitesse serait suffisante pour télécharger l’intégralité du catalogue Netflix – estimé à quelque 18 000 titres pesant chacun environ 7 Go – en une seule seconde. Plus impressionnant encore, cette performance a été maintenue sur une distance de plus de 50 kilomètres, démontrant son potentiel d’utilisation dans des infrastructures réelles.

Le secret de cette avancée réside dans l’utilisation simultanée de plusieurs cœurs de fibre et de plus de 50 longueurs d’onde lumineuses pour transmettre les données à une vitesse vertigineuse.