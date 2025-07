Polémique : Hassan Chalghoumi tente de baiser la main d’un ministre israélien

Une vive controverse a éclaté après la diffusion d’une vidéo montrant l’imam franco-tunisien Hassan Chalghoumi tenter de baiser la main du ministre israélien de l’Intérieur, Moshe Arbel, lors d’une rencontre officielle en Palestine occupée.

Cette scène, largement relayée sur les réseaux sociaux, a été perçue comme une nouvelle chute morale et un acte de normalisation indigne, suscitant une vague d’indignation en Tunisie et dans le monde arabe. Entouré de membres d’un prétendu “délégation d’imams européens”, Chalghoumi s’est affiché dans un échange de courtoisies et de sourires avec des responsables de l’occupation, sous l’œil attentif des caméras israéliennes. Ce geste, considéré par de nombreux internautes comme une trahison et une humiliation, a provoqué un tollé, plusieurs voix appelant les autorités tunisiennes à lui retirer la nationalité.

Le Conseil européen des imams a fermement condamné cette visite, la qualifiant de “suspecte” et affirmant que les participants ne représentent en rien les musulmans d’Europe.