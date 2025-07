Mort de Bun Hay Mean : l’humoriste décède à 43 ans après une chute du 8e étage à Paris

L’humoriste Bun Hay Mean, connu du grand public sous le surnom de “Chinois marrant”, est tragiquement décédé ce matin à Paris, à l’âge de 43 ans, après une chute mortelle du huitième étage. Selon les premières informations, le drame serait survenu alors qu’il tentait de récupérer son téléphone tombé dans la gouttière de son balcon. L’accident a eu lieu quelques heures seulement avant son départ pour Montréal, où il devait présenter son spectacle “Kill Bun”. Révélé en 2014 au Jamel Comedy Club, Bun Hay Mean avait marqué les esprits sur scène et récemment au cinéma, notamment dans le film “Astérix et Obélix : l’Empire du Milieu” sorti en 2023. Sa disparition brutale laisse un grand vide dans le monde de l’humour.