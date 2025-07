Tunisie : ateliers de formation pour médecins sur la santé mentale et les addictions

Le ministère de la Santé, en collaboration avec le bureau de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à Tunis, a organisé une série d’ateliers de formation destinés aux médecins de première ligne, afin de renforcer les compétences des ressources humaines en matière de santé mentale et d’addictologie.

Ces sessions, qui ont réuni des praticiens venus de différentes régions du pays, ont permis de favoriser l’échange d’expériences, d’améliorer la coordination entre les niveaux de soins et d’actualiser les pratiques médicales. Le programme a abordé des thématiques prioritaires pour la santé publique en Tunisie, telles que les approches scientifiques modernes pour le diagnostic des troubles mentaux, la prise en charge des addictions dans les structures de santé, ainsi que l’intégration des services de santé mentale dans les soins de santé primaires. Un accent particulier a été mis sur le développement des compétences communicationnelles et psychologiques des médecins, notamment dans la gestion des situations sensibles, dans le but de promouvoir une relation soignants-soignés plus humaine et équilibrée.

Cette initiative s’inscrit dans une vision globale visant à doter les professionnels de santé des outils nécessaires pour répondre efficacement aux défis croissants liés à la santé mentale et à la consommation de substances.