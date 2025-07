Trump annonce des droits de douane de 25% à 40% pour 14 pays

Le président américain, Donald Trump, a déclaré, lundi, sur les réseaux sociaux que des droits de douane de 25% seraient imposés sur les importations en provenance du Japon et de la République de Corée, respectivement, à partir du 1er août.

Dans les lettres qu’il a adressées aux dirigeants des deux pays, Donald Trump a indiqué que ces nouveaux droits de douane seraient distincts de tous les autres droits de douane sectoriels.

Il a ensuite annoncé que des lettres similaires avaient été envoyées aux dirigeants de 12 autres pays, à savoir la Malaisie, le Kazakhstan, l’Afrique du Sud, le Myanmar, le Laos, la Tunisie, l’Indonésie, le Bangladesh, la Serbie, la Bosnie-Herzégovine, le Cambodge et la Thaïlande, pour les informer que des droits de douane allant de 25% à 40% leur seraient appliqués à partir du mois prochain.

Les droits de douane appliqués à la Malaisie, au Kazakhstan et à la Tunisie seront de 25%, et de 30% pour l’Afrique du Sud et la Bosnie-Herzégovine. L’Indonésie sera soumise à des droits de douane de 32%, et le Bangladesh et la Serbie à des droits de douane de 35%. Le Cambodge et la Thaïlande seront soumis à des droits de douane de 36%, et le Laos et le Myanmar à des droits de douane de 40%.

Dans ces lettres presque identiques, le président américain a demandé aux dirigeants de ces pays de comprendre que le montant de ces droits de douane “est bien inférieur à ce qui est nécessaire pour éliminer la disparité du déficit commercial que nous avons avec votre pays”.

Donald Trump a prévenu que si ces pays augmentaient leurs droits de douane en réponse, les États-Unis augmenteraient leurs droits de douane du même montant.

Il a déclaré qu’il n’y aurait pas de droits de douane si ces pays ou leurs entreprises décidaient de construire ou de fabriquer des produits aux États-Unis, et qu'”en fait, nous ferons tout ce qui est possible pour obtenir des approbations rapidement, professionnellement et systématiquement. En d’autres termes, en l’espace de quelques semaines”.

“Si vous souhaitez ouvrir aux États-Unis vos marchés commerciaux jusqu’ici fermés et éliminer vos politiques tarifaires et non tarifaires ainsi que vos barrières commerciales, nous pourrons peut-être envisager un ajustement à cette lettre”, a-t-il ajouté.

La porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a déclaré, lundi, après-midi que le président américain avait l’intention de publier un décret pour prolonger la pause sur les “tarifs douaniers réciproques” du 9 juillet au 1er août.

“Ainsi, les taux tarifaires douaniers réciproques ou ces nouveaux taux qui seront fournis dans cette correspondance aux dirigeants étrangers seront appliqués dans le courant du mois prochain ou bien des accords seront conclus”, a indiqué Mme Leavitt.

Mercredi, Donald Trump a fait savoir que les États-Unis avaient conclu un accord commercial avec le Vietnam, qui prévoit des droits de douane de 20% sur les exportations de ce pays d’Asie du Sud-Est vers les États-Unis.