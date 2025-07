Tunisie : hausse de 30 % du nombre d’étudiants en médecine annoncée par le ministre de l’Enseignement supérieur

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mondher Belhadj, a annoncé une augmentation de 30 % du nombre d’étudiants admis dans les facultés de médecine, en coordination avec le ministère de la Santé.

Cette décision s’inscrit dans le cadre d’une stratégie nationale visant à répondre aux besoins urgents du secteur de la santé, notamment dans les régions intérieures souffrant d’un manque de personnel médical. Lors d’une séance plénière à l’Assemblée des représentants du peuple, le ministre a également reconnu la baisse du nombre de lauréats en section mathématiques au baccalauréat, affirmant que des mesures sont en cours avec le ministère de l’Éducation pour encourager l’orientation vers les filières scientifiques et techniques. Par ailleurs, il a mis en avant les progrès réalisés en matière de publications scientifiques et de classement des universités tunisiennes, annonçant l’élaboration d’une nouvelle stratégie nationale de recherche scientifique. Celle-ci vise à redéfinir la carte de la recherche en soutenant davantage les jeunes universités comme celles de Gafsa et Jendouba, tout en renforçant la gouvernance et le financement des laboratoires de recherche.

Malgré les contraintes budgétaires, le taux d’investissement dans le programme de recherche scientifique a atteint 46 %, témoignant de l’engagement de la tutelle à renforcer les capacités du système universitaire et scientifique national.