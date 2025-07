Gafsa – El Guettar : un couple meurt à deux heures d’intervalle après un malaise soudain

Une tragédie bouleversante a secoué la ville d’El Guettar, dans le gouvernorat de Gafsa, dans la nuit du samedi à dimanche. Un homme, dont l’état de santé était jusque-là stable, a ressenti un violent mal de tête soudain et s’est rendu, accompagné de son épouse, à l’hôpital local.

À peine arrivé au service des urgences, il s’est effondré et a rendu son dernier souffle sous les yeux de sa femme, impuissante face à la brutalité de la scène. Submergée par le choc et l’immense douleur de cette perte inattendue, l’épouse a vu sa condition physique et psychologique se détériorer rapidement, avant de décéder à son tour deux heures plus tard.

Un drame poignant qui a profondément ému les habitants de la région, selon les informations relayées par la radio Jawhara FM.