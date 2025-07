Tunisie : Plus de 6000 infractions économiques recensées en juin

Plus de 6000 infractions ont été relevées, durant le mois de juin 2025, par les équipes de contrôle économique, et ce, à l’issue de plus de 41 mille visites d’inspection effectuées, a annoncé le ministère du Commerce et du développement des exportations, dans un communiqué, publié vendredi.

Ces infractions se rapportent notamment à des dépassements en matière d’augmentation des prix et des pratiques de spéculation (1568 infractions), de transparence des transactions (3300 infractions), de détournement des subventions (29 infractions) et en matière de qualité et autres (1202 infractions).

En outre, 2688 infractions ont été enregistrées dans le secteur des produits agricoles et maritimes frais, 2033 dans les produits d’alimentation générale, 418 dans les boulangeries, restaurants et cafés, et 960 dans divers produits industriels.

Le ministère a également précisé que les équipes de contrôle économique ont également saisi plusieurs produits, dont des dérivés de céréales subventionnés, des légumes et des fruits, du sucre, de l’huile végétale subventionnée…